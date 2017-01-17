Мэй: Великобританию не устраивает вариант частичного членства в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Великобританию не устроит вариант частичного или ассоциированного членства в Евросоюзе в обмен на преимущества, которые приносит пребывание в союзе. Такое утверждение следует из большой речи премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, в которой она представит подробности правительственного плана по Brexit, передает УНН со ссылкой на The Daily Telegraph.
"Мы стремимся к новому и равноправному партнерству между независимой Великобританией и нашими друзьями и союзниками в ЕС", - говорится в речи.
По ее словам, Лондон не устраивает вариант "частичного или ассоциированного членства в ЕС".
"Мы не стремимся перенять модель, которую используют другие страны. Мы не пытаемся держаться за кусочки членства. Моя работа заключается в том, чтобы добиться справедливой сделки для Великобритании", - заявила политик.