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Т.Мей: Велику Британію не влаштовує варіант часткового членства в ЄС

Т.Мей: Велику Британію не влаштовує варіант часткового членства в ЄС

Київ • УНН

 • 8959 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Великобританію не влаштує варіант часткового або асоційованого членства в Євросоюзі в обмін на переваги, які приносить перебування в союзі. Таке твердження випливає з великої промови прем'єр-міністра Сполученого Королівства Терези Мей, в якій вона представить подробиці урядового плану з Brexit, передає УНН з посиланням на The Daily Telegraph.

“Ми прагнемо до нового і рівноправного партнерства між незалежною Великобританією і нашими друзями і союзниками в ЄС”, — йдеться в промові.

За її словами, Лондон не влаштовує варіант “часткового або асоційованого членства в ЄС”.

“Ми не прагнемо перейняти модель, яку використовують інші країни. Ми не намагаємося триматися за шматочки членства. Моя робота полягає в тому, щоб домогтися справедливої угоди для Великобританії”, — заявила політик.

 

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