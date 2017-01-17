Т.Мей: Велику Британію не влаштовує варіант часткового членства в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Великобританію не влаштує варіант часткового або асоційованого членства в Євросоюзі в обмін на переваги, які приносить перебування в союзі. Таке твердження випливає з великої промови прем'єр-міністра Сполученого Королівства Терези Мей, в якій вона представить подробиці урядового плану з Brexit, передає УНН з посиланням на The Daily Telegraph.
“Ми прагнемо до нового і рівноправного партнерства між незалежною Великобританією і нашими друзями і союзниками в ЄС”, — йдеться в промові.
За її словами, Лондон не влаштовує варіант “часткового або асоційованого членства в ЄС”.
“Ми не прагнемо перейняти модель, яку використовують інші країни. Ми не намагаємося триматися за шматочки членства. Моя робота полягає в тому, щоб домогтися справедливої угоди для Великобританії”, — заявила політик.