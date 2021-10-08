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Мецгеру вручили новое подозрение по делу о нападении на журналистов в здании "Укрэксимбанка"

Мецгеру вручили новое подозрение по делу о нападении на журналистов в здании "Укрэксимбанка"

Киев  •  УНН

 • 19048 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В деле о нападении на журналистов “Схем” в помещении “Укрэксимбанка” правоохранители вручили новое подозрение председателю правления банка Евгению Мецгеру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

“Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 8 октября 2021 года сообщено о новом подозрении одному из руководителей государственного банка в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы „Схемы“”, — сообщила прокуратура.

Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное содержание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Ранее

В деле о нападении на журналистов “Схем” в помещении “Укрэксимбанка” правоохранители вручили подозрение обоим подозреваемым.

Контекст

Во вторник издание “Радио Свобода” сообщило о нападении на журналистов “Схем” (проект “Радио Свобода” на телеканале UA:Первый) в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру якобы не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он якобы приказал охране “забрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка, по словам журналистов, якобы применили физическую силу к оператору “Схем” Александру Мазура, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Оператору и журналисту, по словам представителей СМИ, физически препятствовали покидать помещение час, после чего им вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Реакция правоохранителей

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Ход досудебного расследования взят на контроль Киевской городской прокуратурой.

В прокуратуре рассказали и о данных следствия. “По данным следствия, 4 октября 2021 года, журналисты программы „Схемы“ осуществляли запись интервью с руководством одного из банков в помещении банковского учреждения. Во время записи, по словам представителей СМИ, руководство банка предоставило указание отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку. Сейчас журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших для установления всех обстоятельств происшествия”, — сообщили в ведомстве 5 октября.

Стоит добавить, что редакция сообщила, что обратилась к техническим специалистам, которым удалось восстановить удаленное видео. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что все видеоматериалы будут приобщены к делу и изучены.

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