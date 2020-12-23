Месси побил бомбардирский рекорд Пеле

Аргентинец отличился голом в матче с “Вальядолид” (3:0). Этот результативный удар стал для аргентинца 644-м за “Барселону” в официальных матчах. Таким образом, он побил рекорд легендарного Пеле, который держался 46 лет — рекорд результативности за один отдельно взятый клуб.

Пеле свои 643 гола оформил за бразильский “Сантос”.

“Когда твое сердце переполняется любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит любовь к футболке клуба, которую носишь каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше, чем место, где мы чувствуем себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Месси. Но прежде всего я поздравляю тебя с твоей прекрасной карьерой в „Барселоне“. Истории такой долгой любви к одному клубу, к сожалению, все реже встречаются в футболе. Я восхищаюсь тобой”, — признался Пеле.

Примечательно, что в текущем чемпионате Испании гол в ворота “Вальядолида” стал для Месси седьмым по счету. Это позволяет Лионелю находиться среди лидеров бомбардирской гонки.