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Мессі побив бомбардирський рекорд Пеле

Київ • УНН

 • 20664 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Капітан каталонської “Барселони” Ліонель Мессі став автором нового досягнення в світовому футболі, передає УНН з посиланням на сайт “блаугранос”.

Мессі побив бомбардирський рекорд Пеле

Аргентинець відзначився голом у матчі з “Вальядолідом” (3:0). Цей результативний удар став для аргентинця 644-м за “Барселону” в офіційних матчах. Таким чином, він перевершив рекорд легендарного Пеле, який тримався 46 років — рекорд результативності за один окремо взятий клуб.

Пеле свої 643 голи оформив за бразильський “Сантос”.

“Коли твоє серце переповнюється любов’ю, важко змінити свій шлях. Як і ти, я знаю, що значить любов до футболки клубу, яку носиш щодня. Як і ти, я знаю, що немає нічого кращого, ніж місце, де ми відчуваємо себе як вдома. Вітаю з твоїм історичним рекордом, Мессі. Але перш за все я вітаю тебе з твоєю прекрасною кар’єрою в „Барселоні“. Історії такої довгої любові до одного клубу, на жаль, все рідше зустрічаються в футболі. Я захоплююся тобою”, — зізнався Пеле.

Примітно, що у поточному чемпіонаті Іспанії гол у ворота “Вальядоліда” став для Мессі сьомим за рахунком. Це дозволяє Ліонелю перебувати серед лідерів бомбардирських перегонів.

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