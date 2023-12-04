Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Неделя с 4 по 10 декабря хорошо подходит для реализации планов. Сейчас положение Меркурия даёт нам таку возможность. А вот уже со следующей недели эта планета начнет ретроградное движение. О том что ждёт нас на этой недели и как воспользоваться удачным периодом специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Это хорошая неделя для реализации всех ваших планов, особенно если ко всему подходить разумно и расчетливо. В этом нам поможет Меркурий, который зашёл в знак Козерога и на протяжении недели будет иметь прекрасные аспекты ко многим планетам, что поможет нам структурно думать, эффективно планировать и грамотно выстраивать взаимоотношения с окружающими. Нам нужно использовать эту неделю для решения важных вопросов и подготовки к праздникам, для подарков своим родным и близким. Также это отличный период для приобретения техники. Со следующей недели Меркурий перейдёт в ретроградное движение, что замедлит многие информационные, учебные, коммерческие и торговые процессы. В начале этой недели Венера войдёт в знак Скорпиона, где она будет иметь напряжённые аспекты. Из-за этого мы можем чувствовать агрессию в любовных отношениях. Будьте терпимы к своим любимым, особенно в семейных отношениях, контролируйте свою ревность и раздражительность. Также необходимо проявлять осторожность с финансами - пояснила астролог.

ОВНЫ

Это неделя будет для вас очень активной и успешной. Для этого вам нужно всё тщательно планировать и действовать согласно плану. Удача ждёт вас в работе с иностранцами, поездках за рубеж, переговорах. Вас ждут встречи с интересными людьми, хорошие предложения от руководства, которые поспособствуют вашему карьерному росту. Прекрасное время для учёбы и самообразования.

ТЕЛЬЦЫ

Это неделя для вас будет насыщенна интересными событиями. Вам придётся быть достаточно активными и даже в чём-то рискнуть, чтобы добиться желаемого. Но при этом вам необходимо трезво оценивать ситуацию. В финансах вам нужно быть осторожными, поскольку именно сейчас Вы можете пострадать из-за собственной алчности. Также, трудно вам будет даваться любовные отношения. Откажитесь от собственной категоричности и ревности, чтобы сохранить их.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вам не стоит слишком спешить. Будьте дипломатичны и аккуратны в отношениях с окружающими, особенно в партнёрских отношениях. Вас ждёт большой успех в юридических вопросах, будут удачные подписания контрактов и договоров, а также любых важных для вас документов. Ожидайте интересных предложений для развития бизнеса, вы сможете найти для себя новых деловых партнеров. В личных отношениях вас ждёт удача.

РАКИ

Это неделя будет для вас успешной и будет полностью посвящена вашим обязанностям и работе. Именно сейчас вы максимально можете проявить свой профессионализм и все свои сильные качества. Могут прийти удачные предложения на новую работу. Опереться вы можете на своих партнёров по бизнесу, а также на свою семью. Уделите время своему здоровью - добавьте в свою жизнь активности, спорт.

ЛЬВЫ

Вас на этой неделе ждет успех во всех ваших делах и большая активность. Важно тщательно обдумывать планы и действия. Но, все же лучше будет, если вы эту неделю посвятите расслаблению и восстановлению сил, уделите больше времени своим возлюбленным, детям и хобби. Начало недели может быть достаточно эмоциональным, поэтому постарайтесь сохранить отношения, не проявлять ревность и претензии к любимым.

ДЕВЫ

Начало этой недели будет для вас очень эмоциональным и вы можете допустить множество ошибок, если пойдёте на поводу у эмоций. А вот вторая половина недели может принести вам большой успех во всех ваших делах. Будет также много суеты, бытовых вопросов и подготовки праздникам. В любовных отношениях вас ждёт большая удача. Возможно свидание в конце недели.

ВЕСЫ

Вам нужно будет успевать делать несколько дел сразу. Удача будет в работе с информацией и в учёбе, в бизнесе. Хороший период для удачных покупок. Но всё-таки, что касается ваших финансов, нужно быть крайне осторожным, поскольку излишние траты или кредиты могут завести вас в будущем в очень затруднительное положение. На выходных ожидайте приезда гостей.

СКОРПИОНЫ

Хороший период для развития вашего бизнеса, организации интересных встреч и мероприятий, а также для получения хорошей прибыли. Но в начале недели будьте осторожны со своими эмоциями. Излишняя алчность может привести вас к большим финансовым потерям. Также, вся эта неделя будет у вас проходить в страстях по отношению к любимым. Постарайтесь успокоить свою ревность и претензии к ним.

СТРЕЛЬЦЫ

Первая половина недели будет для вас очень эмоциональной. Вам важно справиться со своим негативом. Больше прибегайте к здравому смыслу и логике, тогда вы обязательно достигнете больших успехов во всех начинаниях и делах. Финансово неделя обещает быть очень успешной, с большой прибылью. Но вам стоит избегать авантюрных заработков, неразумных вложений и излишних затрат. Остерегайтесь тайных романов, поскольку они принесут вам немало хлопот и вскоре о них узнают все.

КОЗЕРОГИ

На этой неделе Вы можете добиться больших успехов во всех начинаниях, благодаря здравому смыслу, расчётливости и терпению. Также вам могут оказывать тайную помощь. В начале недели вы можете ощущать большую эмоциональную нагрузку. Постарайтесь не уходить в эмоции. К концу недели вам придётся разобраться в своих любовных переживаниях, поскольку у вас могут возникнуть острые ситуации в отношениях.

ВОДОЛЕИ

На этой неделе нужно смело реализовывать все планы и проекты. Обратите внимание на ваши новые идеи, поскольку в будущем они могут быть успешно реализованы. Большую поддержку сможете получать от своих единомышленников и друзей. Также вы можете получить тайную информацию, которая поможет вам разобраться в себе. В личных отношениях стоит отказаться от служебных романов, поскольку они в будущем вам сильно навредят.

РЫБЫ

Сейчас у вас успешный период для карьерного роста и реализации всех целей. Ожидайте интересные предложения в вашем деле. Будьте активны и используйте максимально это время для достижения своего успеха. Опирайтесь на здравый смысл и логику, стройте чёткие планы и график дня, будьте трудолюбивы. Постарайтесь в начале недели не поссориться с вашим начальством. Друзья будут вам большой поддержкой во всех ваших начинаниях.