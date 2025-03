Меркель и президент Кипра обсудили активность Турции возле непризнанного "Северного Кипра"

“Состоялся своевременный обмен мнениями с канцлером Меркель о последних событиях в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, о неотложных региональных проблемах, которые угрожают миру и стабильности, и о перспективах возобновления переговоров, нацеленных на всеобъемлющее решение кипрской проблемы”, — сказано в сообщении главы островного государства.

По словам официального представителя кипрского правительства в ранге министра Кириакоса Кушоса, Меркель сказала Анастасиадису, что ЕС необходимо принять все меры, чтобы положить конец нарушениям Турцией границ кипрской ИЭЗ, а также выразила готовность своей страны в рамках председательства Германии в ЕС найти пути ослабления напряженности в этой зоне.

В свою очередь президент Кипра подтвердил канцлеру Германии свою готовность как можно скорее возобновить переговоры по урегулированию проблемы разделенного острова, сообщил Кушос.

Timely exchange of views with Chancellor Merkel on the recent developments in #Cyprus #EEZ, the pressing regional issues threatening peace and stability, and the prospects for the resumption of the negotiations aiming at a comprehensive solution of the #Cyprus Problem. pic.twitter.com/TbzCgMa1DG

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) July 18, 2020

Справка: Никосия, обвиняющая Анкару в “пиратстве”, утверждает, что турецкие буровые суда уже семь раз за последний год незаконно проникали в ИЭЗ Кипра и вели там буровые работы, в том числе в тех секторах, лицензии на освоение которых выданы компаниям из стран ЕС.

В то же время сама Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, давно делает заявления, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую в мировом сообществе признает только Анкара. Такие действия всегда вызывали протест Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.