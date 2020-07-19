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Меркель та президент Кіпру обговорили активність Туреччини біля невизнаного "Північного Кіпру"

Меркель та президент Кіпру обговорили активність Туреччини біля невизнаного "Північного Кіпру"

Київ • УНН

 • 12917 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс обговорили в суботу на полях саміту ЄС у Брюсселі розвідку газу на кіпрському шельфі, яка проводиться Туреччиною та інші питання, що стосуються ситуації в регіоні Східного Середземномор’я, включаючи власне так звану кіпрську проблему. Про це Анастасіадіс повідомив в Twitter, пише УНН.

“Відбувся своєчасний обмін думками з канцлером Меркель про останні події у виключній економічній зоні (ВЕЗ) Кіпру, про невідкладні регіональні проблеми, які загрожують миру і стабільності, і про перспективи відновлення переговорів, націлених на всеосяжне вирішення кіпрської проблеми”, — сказано в повідомленні глави острівної держави.

За словами офіційного представника кіпрського уряду в ранзі міністра Кіріакоса Кушоса, Меркель сказала Анастасіадісу, що ЄС необхідно вжити всіх заходів, щоб покласти край порушенням Туреччиною кордонів кіпрської ВЕЗ, а також висловила готовність своєї країни в рамках головування Німеччини в ЄС знайти шляхи послаблення напруженості в цій зоні.

У свою чергу президент Кіпру підтвердив канцлерці Німеччини свою готовність якомога швидше відновити переговори по врегулюванню проблеми розділеного острова, повідомив Кушос.

Timely exchange of views with Chancellor Merkel on the recent developments in #Cyprus #EEZ , the pressing regional issues threatening peace and stability, and the prospects for the resumption of the negotiations aiming at a comprehensive solution of the #Cyprus Problem. pic.twitter.com/TbzCgMa1DG

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) July 18, 2020

Довідка: Нікосія, яка звинувачує Анкару в “піратстві”, стверджує, що турецькі бурові судна вже сім разів за останній рік незаконно проникали в ВЕЗ Кіпру і вели там бурові роботи, в тому числі в тих секторах, ліцензії на освоєння яких видані компаніям з країн ЄС.

У той же час сама Туреччина, яка не визнає Республіку Кіпр з 1963 року, давно робить заяви, що не допустить проведення геолого-розвідувального буріння біля берегів острова без згоди турецько-кіпрської громади. За версією Анкари, супроводжувані військовими кораблями бурові судна Туреччини знаходяться в зоні газового родовища на підставі ліцензій, виданих самопроголошеною Турецькою республікою Північного Кіпру (ТРПК), яку в світовому співтоваристві визнає тільки Анкара. Такі дії завжди викликали протест Нікосії, а Євросоюз у відповідь ввів проти Туреччини санкції.

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