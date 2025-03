Меркель та президент Кіпру обговорили активність Туреччини біля невизнаного "Північного Кіпру"

“Відбувся своєчасний обмін думками з канцлером Меркель про останні події у виключній економічній зоні (ВЕЗ) Кіпру, про невідкладні регіональні проблеми, які загрожують миру і стабільності, і про перспективи відновлення переговорів, націлених на всеосяжне вирішення кіпрської проблеми”, — сказано в повідомленні глави острівної держави.

За словами офіційного представника кіпрського уряду в ранзі міністра Кіріакоса Кушоса, Меркель сказала Анастасіадісу, що ЄС необхідно вжити всіх заходів, щоб покласти край порушенням Туреччиною кордонів кіпрської ВЕЗ, а також висловила готовність своєї країни в рамках головування Німеччини в ЄС знайти шляхи послаблення напруженості в цій зоні.

У свою чергу президент Кіпру підтвердив канцлерці Німеччини свою готовність якомога швидше відновити переговори по врегулюванню проблеми розділеного острова, повідомив Кушос.

Довідка: Нікосія, яка звинувачує Анкару в “піратстві”, стверджує, що турецькі бурові судна вже сім разів за останній рік незаконно проникали в ВЕЗ Кіпру і вели там бурові роботи, в тому числі в тих секторах, ліцензії на освоєння яких видані компаніям з країн ЄС.

У той же час сама Туреччина, яка не визнає Республіку Кіпр з 1963 року, давно робить заяви, що не допустить проведення геолого-розвідувального буріння біля берегів острова без згоди турецько-кіпрської громади. За версією Анкари, супроводжувані військовими кораблями бурові судна Туреччини знаходяться в зоні газового родовища на підставі ліцензій, виданих самопроголошеною Турецькою республікою Північного Кіпру (ТРПК), яку в світовому співтоваристві визнає тільки Анкара. Такі дії завжди викликали протест Нікосії, а Євросоюз у відповідь ввів проти Туреччини санкції.