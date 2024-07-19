Бюджет Киева составляет почти 2 миллиарда долларов ежегодно, что сопоставимо с такими европейскими городами как Лиссабон (Португалия) и Прага (Чехия). Но каждый ливень завершается наводнением в столице, а функциональность столичного метро - позор власти. Когда чиновники перестанут воровать - вопрос, который украинцы озвучивают в том числе и правоохранительным органам. О результатах расследования коррупции в столичной власти УНН спросил у прокуратуры Киева.

По информации прокуратуры, в течение 2023 года и 6 месяцев 2024 года более 140 столичных чиновников получили подозрения и предстали перед судом.

Так, в 2023 году завершено досудебное расследование и передано в суд обвинительные акты в 80 уголовных производствах в отношении 97 обвиняемых, в том числе в отношении 49 должностных лиц КГГА и коммунальных предприятий, учреждений, организаций, образованных Киевским городским советом (из них 45 - лица руководящего состава).

Кроме того, в 2023 году сообщено о подозрении еще 15 должностным лицам КГГА и коммунальных предприятий (15 руководящего состава).

За 6 месяцев 2024 года уже передано в суд 76 обвинительных актов в отношении 87 обвиняемых, в частности:

✓ 60 должностных лиц КГГА и коммунальных предприятий (из которых 50 руководящего состава);

✓ 14 - райгосадминистраций (10 руководящего состава);

✓ 13 - должностных лиц предприятий-контрагентов.

Также с начала 2024 года сообщено о подозрении еще 26 столичным чиновникам (из них 23 руководящего состава).

Всего в течение 2023 года и 6 месяцев 2024 года уголовные правонарушения выявлены в различных сферах коммунального хозяйства, в частности:

1. Ремонт и обустройство укрытий гражданской защиты. Направлено в суд 11 обвинительных актов, в 1 уголовном производстве, в котором продолжается следствие, сообщено о подозрении.

2. Дорожное хозяйство, содержание и строительство дорожно-транспортных сооружений, транспортная инфраструктура. Направлено в суд 33 обвинительных акта, в 12 уголовных производствах, в которых продолжается следствие, сообщено о подозрении.

3. Благоустройство, содержание зеленых насаждений, обустройство парков, скверов. Направлено в суд 18 обвинительных актов, в 4 уголовных производствах, в которых продолжается следствие, сообщено о подозрении.

4. Содержание водного фонда. Направлено в суд 8 обвинительных актов, в 2 уголовных производствах, в которых продолжается следствие, сообщено о подозрении.

5. Содержание жилищного фонда. Направлено в суд 16 обвинительных актов, в 3 уголовных производствах, в которых продолжается следствие, сообщено о подозрении.

6. Водоснабжение и теплоснабжение. Направлено в суд 8 обвинительных актов, в 1 производстве сообщено о подозрении и сейчас идет следствие.

7. Медицинское обслуживание населения. Направлено в суд 8 обвинительных актов, в 1 производстве, в котором продолжается следствие, сообщено о подозрении.

8. Образование, спорт и культура. Направлено в суд 32 обвинительных акта, в 6 уголовных производствах, в которых продолжается следствие, сообщено о подозрении.

9. Предоставление ритуальных услуг. Направлено в суд 4 обвинительных акта, в 2 уголовных производствах, в которых продолжается следствие, сообщено о подозрении.

10. Содержание и предоставление в аренду коммунального недвижимого имущества. Направлено в суд 7 обвинительных актов.

11. Торговля и социально-бытового обслуживания населения. Направлено в суд 5 обвинительных актов.

В уголовных производствах, обвинительные акты в которых направлены в суд в 2023 году, установлены убытки на общую сумму более 510 млн грн, в 2024 году - на 554 млн грн.

Однако мэрия Кличко не признает себя виновной в растрате средств налогоплательщиков. Несмотря на установлении факты коррупции и злоупотреблений чиновники остаются на своих местах и продолжают свою деятельность.

Ответить на вопрос "не засиделся ли Кличко" жители столицы смогут аж в 2025 году, на очередных выборах, если власть не примет другое решение в зависимости от обстоятельств в стране.