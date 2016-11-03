Мэр Киева предложил оставлять 50% НДФЛ в городском бюджете

С словам В.Кличко, по отношению к Киеву действует дискриминационная норма, когда из бюджета столицы изымают 60% НДФЛ, одновременно в других городах - 40%. И предложил снизить изъятие хотя бы до 50% НДФЛ.

"10% НДФЛ это примерно 2,5 млрд грн. Нам эти деньги очень нужны. Таких долгов, как у Киева, нет ни у одного города. Это старые долги, а рассчитываться приходится нам. И даже в этих условиях мы ремонтируем дороги, закупаем технику, воплощаем инфраструктурные проекты. И мы сделаем гораздо больше, если деньги киевлян будут оставаться в городе ", - подчеркнул В.Кличко.