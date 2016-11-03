Мер Києва запропонував залишати 50% ПДФО у міському бюджеті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко запропонував знизити вилучення ПДФО з 60% хоча б до 50% для залучення цих коштів у розвиток інфраструктури. Про це УНН повідомили в прес-службі Київського міського голови.
З словами В.Кличка, по відношенню до Києва діє дискримінаційна норма, коли з бюджету столиці вилучають 60% ПДФО, водночас у інших міст — 40%. І запропонував знизити вилучення хоча б до 50% ПДФО.
“10% ПДФО це приблизно 2,5 млрд грн. Нам ці гроші дуже потрібні. Таких боргів, як у Києва, немає у жодного міста. Це старі борги, а розраховуватися доводиться нам. І навіть в цих умовах ми ремонтуємо дороги, закуповуємо техніку, втілюємо інфраструктурні проекти. І ми зробимо набагато більше, якщо гроші киян залишатимуться в місті”, — наголосив В.Кличко.