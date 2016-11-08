Почти полтысячи переселенцев получили отказ в возобновлении социальных выплат в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В результате осуществления учета и назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам в Кировоградской области, различные виды социальных выплат восстановлены 2 тыс. 240 переселенцам. Отказано в восстановлении выплат 442 лицам. Об этом корреспонденту УНН сообщила советник Министерства социальной политики Украины по вопросам ВПЛ в Кировоградской области Валентина Кулачко.
Согласно информации, основная причина отказов — предоставление переселенцами недостоверной информации о своих реальных доходах и сбережениях (депозиты в банках), а также длительное отсутствие по месту регистрации.
По состоянию на 3 ноября, на территории Кировоградской области учтено 14 тыс. 583 вынужденных переселенца (9 тыс. 526 семей). Из них 4 тыс. 889 лиц трудоспособного возраста, 3 тыс. 254 детей, 692 инвалидов, 5 тыс. 738 пенсионеров. Больше всего переселенцев проживает в городах Кропивницкий и Александрия.
В целом по области на рассмотрение комиссий от ВПЛ и органов, осуществляющих соц. выплаты, поступило 2 тыс. 923 заявления. Больше всего (678) — в Крепостной районе города Кропивницкого.
Из 9 тыс. 526 семей ВПЛ, которые зарегистрированы на территории Кировоградской области, за назначением ежемесячной адресной денежной помощи обратились 9 тыс. 804. Из них 9 тыс. 579 получили помощь, 109 дел находится в состоянии рассмотрения, 1 тыс. 300 прекращена выплата денежной помощи в соответствии с пунктом 12 постановления КМУ от 1 октября 2014 г. №505, 656 отказано в назначении пособия в соответствии с пунктом 6 постановления КМУ от 1 октября 2014 г. № 505, 644 — другие случаи.