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Майже півтисячі переселенців отримали відмову у поновленні соціальних виплат на Кіровоградщині

Майже півтисячі переселенців отримали відмову у поновленні соціальних виплат на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 8634 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. В результаті здійснення обліку та призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб у Кіровоградській області, різні види соціальних виплат відновлено 2 тис. 240 переселенцям. Відмовлено у поновлені виплат 442 особам. Про це кореспонденту УНН повідомила радник Міністерства соціальної політики України з питань ВПО у Кіровоградській області Валентина Кулачко.

Згідно з інформацією, переважна причина відмов — надання переселенцями недостовірної інформації про свої реальні прибутки і заощадження (депозити в банках), а також довготривала відсутність за місцем реєстрації.

Станом на 3 листопада, на території Кіровоградської області обліковано 14 тис. 583 вимушених переселенці (9 тис. 526 сімей). З них 4 тис. 889 осіб працездатного віку, 3 тис. 254 дітей, 692 інвалідів, 5 тис. 738 пенсіонерів. Найбільше переселенців проживає у містах Кропивницький і Олександрія.

Загалом по області на розгляд комісій від ВПО та органів, що здійснюють соц. виплати, надійшло 2 тис. 923 заяви. Найбільше (678) — у Фортечному районі міста Кропивницького.

Із 9 тис. 526 сімей ВПО, які зареєстровані на території Кіровоградської області, за призначенням щомісячної адресної грошової допомоги звернулося 9 тис. 804. З них 9 тис. 579 отримали допомогу, 109 справ перебуває у стані розгляду, 1 тис. 300 припинено виплату грошової допомоги відповідно до пункту 12 постанови КМУ від 1 жовтня 2014 р. №505, 656 відмовлено у призначенні грошової допомоги відповідно до пункту 6 постанови КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 505, 644 — інші випадки.

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