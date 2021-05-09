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Майку Майкла Джордана продали за рекордную сумму в 1,38 млн долларов

Майку Майкла Джордана продали за рекордную сумму в 1,38 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 18775 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Майка, принадлежавшая Майклу Джордану с его второго сезона в Университете Северной Каролины, была продана в субботу за рекордные 1,38 миллиона долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Это единственная известная майка, которая по фотографии соответствует сезону легенды баскетбола 1982-83 годов с Tar Heels.

Она была продана в три раза дороже, чем предыдущий рекорд для майки Джордана.

“Как показывает окончательный ценник, в этой майке есть все, что может пожелать любой серьезный коллекционер”, — сказал Крис Айви с Heritage Auctions.

Свитер Джордана с его третьего сезона с “Буллз” в 1986-87 годах в прошлом году был продан за 480 тысяч долларов.

Джордан выиграл шесть чемпионатов НБА в 1990-х годах с “Буллз” и зарекомендовал себя как один из самых знаковых спортсменов мира и завоевав с этой командой шесть титулов чемпионов NBA.

It’s arguably the most significant artifact of #MichaelJordan's basketball career ever to reach the hobby's auction block, MJ’s 1982-83 game worn University of North Carolina #TarHeels Jersey from First "NCAA Player of the Year" Seasonhttps://t.co/DdkqRED983 pic.twitter.com/t8MV4gJLlu

— Heritage Auctions Sports (@Heritage_Sport) April 25, 2021

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