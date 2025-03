Майку Майкла Джордана продали за рекордну суму в 1,38 млн доларів

Деталі

Це єдина відома майка, яка по фотографії відповідає сезону легенди баскетболу 1982-83 років з Tar Heels.

Вона була продана в три рази дорожче, ніж попередній рекорд для майки Джордана.

“Як показує остаточний цінник, в цій майці є все, що може побажати будь-який серйозний колекціонер”, — сказав Кріс Айві з Heritage Auctions.

Светр Джордана з його третього сезону з “Буллз” в 1986-87 роках в минулому році було продано за 480 тисяч доларів.

Джордан виграв шість чемпіонатів НБА в 1990-х роках з “Буллз” і зарекомендував себе як один з найбільш знакових спортсменів світу та завоювавши з цією командою шість титулів чемпіонів NBA.

It’s arguably the most significant artifact of #MichaelJordan's basketball career ever to reach the hobby's auction block, MJ’s 1982-83 game worn University of North Carolina #TarHeels Jersey from First "NCAA Player of the Year" Seasonhttps://t.co/DdkqRED983 pic.twitter.com/t8MV4gJLlu

— Heritage Auctions Sports (@Heritage_Sport) April 25, 2021