Матиос выступает за создание Госбюро военной юстиции

"Гражданским органам не нужно предоставлять функции расследования военных преступлений", - сказал А.Матиоса.

Он пояснил, что ни один гражданский не имеет такого военного опыта, который есть у военного прокурора, ни один гражданский не имеет права находиться на линии соприкосновения или в расположении воинских частей

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"Необходимо создать военные суды и оставить военного прокурора. Специалисты Военной прокуратуры совместно с отдельными народными депутатами из комитета нацбезопасности разработали законопроект о Государственном бюро военной юстиции, в который должны войти военная полиция, военные следователи, военные прокуроры и военные инспекторы из специалистов уже имеющихся в Военной службе правопорядка, военной прокуратуре", - сказал А.Матиос.

Он отметил, что полная ликвидация системы военной прокуратуры будет ошибкой, ведь во многих передовых странах Запада именно военные правоохранительные структуры занимаются расследованием военных преступлений.