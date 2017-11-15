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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 15718 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Матиос выступает за создание Госбюро военной юстиции

Матиос выступает за создание Госбюро военной юстиции

Киев  •  УНН

 • 13663 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главный военный прокурор Анатолий Матиос считает, что военные преступления не должны расследовать гражданские лица, а этим должно заниматься Государственное бюро военной юстиции. Об этом А.Матиос заявил сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Гражданским органам не нужно предоставлять функции расследования военных преступлений", - сказал А.Матиоса.

Он пояснил, что ни один гражданский не имеет такого военного опыта, который есть у военного прокурора, ни один гражданский не имеет права находиться на линии соприкосновения или в расположении воинских частей

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"Необходимо создать военные суды и оставить военного прокурора. Специалисты Военной прокуратуры совместно с отдельными народными депутатами из комитета нацбезопасности разработали законопроект о Государственном бюро военной юстиции, в который должны войти военная полиция, военные следователи, военные прокуроры и военные инспекторы из специалистов уже имеющихся в Военной службе правопорядка, военной прокуратуре", - сказал А.Матиос.

Он отметил, что полная ликвидация системы военной прокуратуры будет ошибкой, ведь во многих передовых странах Запада именно военные правоохранительные структуры занимаются расследованием военных преступлений.

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