Матіос виступає за створення Держбюро військової юстиції

“Цивільним органам не треба надавати функцій розслідування військових злочинів” — сказав А.Матіос.

Він пояснив, що жоден цивільний не має такого військового досвіду, які військовий прокурор, жоден цивільний не має права знаходитися на лінії зіткнення чи в розташуванні військових частин

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“Необхідно створити військові суди і залишити військового прокурора. Фахівці Військової прокуратури спільно з окремими народними депутатами з комітету нацбезпеки розробили законопроект про Державне бюро військової юстиції, в який повинні увійти військова поліція, військові слідчі, військові прокурори і військові інспектори з фахівців що вже є у Військової служби правопорядку, військової прокуратури”, — сказав А.Матіос.

Він зазначив, що повна ліквідація системи військової прокуратури буде помилкою, адже в багатьох передових країнах Заходу саме військові правоохоронні структури займаються розслідуванням військових злочинів.