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Матч Премьер-лиги Англии приостановили после захода солнца из-за Рамадана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Английская премьер-лига (АПЛ) впервые в истории прервала матч после захода солнца из-за Рамадана, сообщает УНН.

Детали

Матч 33-го тура АПЛ “Лестер” — “Кристал Пэлас” был прерван в середине первого тайма, чтобы защитник “Лестера” Уэсли Фофана и полузащитник “Кристал Пэласа” Шейку Куйяте, которые соблюдают пост из-за Рамадана, могли поесть.

Встреча завершилась победой “Лестера” со счетом 2:1, Фофана после матча поблагодарил АПЛ и всех участников матча в своем аккаунте в Twitter. “Это и делает футбол прекрасным”, — написал он.

Главный тренер “Лестера” Рой Ходжсон после матча заявил в интервью Sky Sports, что не видит проблемы в религиозности футболистов.

“Я работал со многими игроками, преданными своей вере, и многим ребятам это придает силы”, — заявил он. Он также отметил, что изначально хотел заменить игрока после часа игры, чтобы он смог поесть на скамейке запасных. “Я подумал, что если смогу его заменить, то он поест на скамейке запасных”, — отметил Ходжсон. Он также отметил, что хотел таким образом защитить своего игрока.

Just wanted to thank the @premierleague as well as @CPFC , @vguaita13 all the Foxes for allowing me to break my fast tonight in the middle of the game. That's what makes football wonderful #WF3 #PourEux pic.twitter.com/d56o8A8ZGo

— LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) April 26, 2021

Справка

“Лестер” занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, команда набрала 62 очка в 33 встречах. “Кристал Пэлас” занимает 13-ю строчку, набрав 38 баллов за 33 матча.

Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря. В этот месяц мусульмане постятся в светлое время суток.

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