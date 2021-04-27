Матч Прем'єр-ліги Англії призупинили після заходу сонця через Рамадан

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Англійська прем’єр-ліга (АПЛ) вперше в історії перервала матч після заходу сонця через Рамадан, повідомляє УНН.

Деталі

Матч 33-го туру АПЛ “Лестер” — “Крістал Пелас” був перерваний в середині першого тайму, щоб захисник “Лестера” Веслі Фофана і півзахисник “Крістал Пелас” Шийку Куйяте, які дотримуються посту через Рамадан, могли поїсти.

Зустріч завершилася перемогою “Лестера” з рахунком 2:1, Фофана після матчу подякував АПЛ і всіх учасників матчу в своєму акаунті в Twitter. “Це і робить футбол прекрасним”, — написав він.

Головний тренер “Лестера” Рой Ходжсон після матчу заявив в інтерв’ю Sky Sports, що не бачить проблеми в релігійності футболістів.

“Я працював з багатьма гравцями, відданими своїй вірі, і багатьом хлопцям це додає сили”, — заявив він. Він також зазначив, що спочатку хотів замінити гравця після години гри, щоб він зміг поїсти на лавці запасних. “Я подумав, що якщо зможу його замінити, то він поїсть на лавці запасних”, — зазначив Ходжсон. Він також зазначив, що хотів таким чином захистити свого гравця.

Just wanted to thank the @premierleague as well as @CPFC , @ vguaita13 all the Foxes for allowing me to break my fast tonight in the middle of the game. That’s what makes football wonderful # WF3 #PourEux pic.twitter.com/d56o8A8ZGo

— LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) April 26, 2021

Довідка

“Лестер” посідає третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ, команда набрала 62 очки в 33 зустрічах. “Крістал Пелас” займає 13-ту сходинку, набравши 38 балів за 33 матчі.

Рамадан — дев’ятий місяць мусульманського календаря. У цей місяць мусульмани постять в світлий час доби.

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