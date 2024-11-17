Массированная ракетно-дроновая атака по Киеву: есть пострадавшие
Киев • УНН
Утром 17 ноября рф осуществила комбинированную ракетно-пушечную атаку на Киев. Из-за падения обломков пострадали два человека, поврежден жилой дом в Печерском районе.
Утром 17 ноября враг совершил комбинированный ракетно-дроновой удар по столице. Из-за обломков сбитой воздушной цели загорелась крыша жилого дома в Печерском районе столицы. По меньшей мере один человек получил ранения. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram, передает УНН.
В результате ракетного удара по Киеву из-за падения обломков в Печерском р-не произошло возгорание на кровле 5-этажного жилого дома,
Детали
По данным КГВА, пострадала по меньшей мере одна женщина. Ее госпитализировали в Печерском районе из жилого дома, куда попал обломок БпЛА. Предварительно, в квартире на 4-м этаже повреждены стена и потолок.
Еще одному человеку медики оказали помощь на месте.
Также сообщается, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории в жилой застройке.
В Деснянском районе, также падение обломков на открытой территории и на крышу недостроя.
Информации о пострадавших в этих районах не поступало!
Напомним
Утром 17 ноября рф осуществила массированную атаку по Украине. В ряде областей есть погибшие и пострадавшие.