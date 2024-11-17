россия ударила по жилому сектору в Николаеве: есть травмированные и погибшая
Киев • УНН
российские войска атаковали Николаев дронами около 04:40, попав в жилой сектор. В результате удара погибла женщина, ранены шесть человек, среди которых двое детей.
В ночь на 17 ноября в Николаеве была слышна серия взрывов, город атаковали ударные беспилотники. Пострадали жилые дома, один человек погиб. Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
На сейчас известно о шести пострадавших. К сожалению, есть один погибший человек. Соболезнования близким и родным,
Отмечается, что есть повреждения в жилом секторе. Более точную информацию о повреждениях скажу позже.
Напомним
Утром 17 ноября российские войска осуществили запуск крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.