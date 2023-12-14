Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине: в Днепре прогремели взрывы
Киев • УНН
Журналисты сообщили, что в Днепре слышны звуки взрывов. Перед этим, Воздушные силы сообщали об управляемой авиационной ракете с юга на Днепр.
В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. В Днепре прогремели взрывы, передает УНН.
Детали
Журналисты "Суспільного" сообщили, что в Днепре слышны звуки взрывов. Перед этим, Воздушные силы сообщали об управляемой авиационной ракете с юга на Днепр.
Также Воздушные силы сообщали об очередном взлете МиГ-31К ВКС - носителя ракет "Кинжал". Это уже четвертый за день взлет.
Напомним
В направлении Староконстантинова в Хмельницкой области российские войска сегодня нанесли удар аэробаллистической ракетой "Кинжал".
Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине: в Днепре прогремели взрывы
Журналисты сообщили, что в Днепре слышны звуки взрывов. Перед этим, Воздушные силы сообщали об управляемой авиационной ракете с юга на Днепр.
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