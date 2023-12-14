Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине: в Днепре прогремели взрывы

В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. В Днепре прогремели взрывы, передает УНН.

Детали

Журналисты "Суспільного" сообщили, что в Днепре слышны звуки взрывов. Перед этим, Воздушные силы сообщали об управляемой авиационной ракете с юга на Днепр.

Также Воздушные силы сообщали об очередном взлете МиГ-31К ВКС - носителя ракет "Кинжал". Это уже четвертый за день взлет.

Напомним

В направлении Староконстантинова в Хмельницкой области российские войска сегодня нанесли удар аэробаллистической ракетой "Кинжал".