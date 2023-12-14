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Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине: в Днепре прогремели взрывы

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 15:47  •  24100 просмотра

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Журналисты сообщили, что в Днепре слышны звуки взрывов. Перед этим, Воздушные силы сообщали об управляемой авиационной ракете с юга на Днепр.

В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. В Днепре прогремели взрывы, передает УНН.

Детали

Журналисты "Суспільного" сообщили, что в Днепре слышны звуки взрывов. Перед этим, Воздушные силы сообщали об управляемой авиационной ракете с юга на Днепр.

Также Воздушные силы сообщали об очередном взлете МиГ-31К ВКС - носителя ракет "Кинжал". Это уже четвертый за день взлет.

Напомним

В направлении Староконстантинова в Хмельницкой области российские войска сегодня нанесли удар аэробаллистической ракетой "Кинжал".

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні: у Дніпрі пролунали вибухи
Large-scale air alert declared in Ukraine: explosions heard in Dnipro
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