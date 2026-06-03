Масштабная схема подделки документов действовала в Киевской области, проведен 31 обыск, 15 подозреваемых - Генпрокурор

В Киевской области ликвидировано масштабное производство поддельных документов - есть 15 подозреваемых, проведен 31 обыск, сообщил в среду Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Паспорт, диплом, водительское удостоверение, свидетельство или нотариальный документ. Для участников этой схемы это был не перечень государственных документов, а товар. В Киевской области действовала разветвленная сеть по изготовлению и сбыту поддельных документов с голографическими элементами защиты. В ее состав входили как минимум 15 человек", - указал Кравченко.

По данным Генпрокурора, схема работала как настоящее предприятие. "Одни искали клиентов, другие изготавливали подделки, третьи отвечали за доставку и расчеты. Заказы принимали лично, через посредников и дистанционно. Готовые документы передавали почтой или из рук в руки", - сообщил он.

Как отметил Кравченко, проблема значительно шире, чем поддельная бумажка или пластиковая карта. "Такие документы открывают двери для других преступлений: незаконного пересечения границы, мошенничества, легализации чужих персональных данных, избежания ответственности и манипуляций с государственными реестрами", - указал он.

"В ходе 31 обыска на территории Киевской и Черновицкой областей изъяты поддельные документы, голографические элементы, печати государственных учреждений, компьютерная техника и другие доказательства противоправной деятельности. На данный момент задержаны шестеро участников схемы. При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры 15 лицам уже сообщено о подозрении", - отметил Кравченко.

По его словам, следствие продолжается. "Устанавливаем всех причастных и каналы сбыта поддельных документов. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.

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