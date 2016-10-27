КИЕВ. 27 октября. УНН. Масштабы нелегального рынка топлива в Украине поражают. УНН отправил запросы в главные управления ГФС Украины с просьбой предоставить информацию о том, какое количество нелегального топлива было изъято в той или иной области за последние 9 месяцев.

Исходя из полученных ответов, можно констатировать: нет ни одного региона страны, где бы нелегальный рынок топлива не пустил свои корни.

Приведем самые яркие примеры, где масштабы изъятого фальсификата впечатляют.

Так, только в сентябре этого года на Закарпатье изъяли из незаконного оборота нелегального топлива стоимостью почти 10 млн грн.

В прошлом месяце в Харьковской области также было раскрыто масштабное производство контрафактного топлива. Тогда в "серых" дилеров рынка конфисковали горюче-смазочных материалов на более 11 млн грн.

Киевская область также не стала исключением. Здесь сотрудниками ГФС в течение 9 мес. этого года было изъято нелегального топлива на более 4,8 млн грн.

Если суммировать информацию, которую УНН получил в ответах на свои запросы, то получается, что за 9 месяцев этого года только в 8 областях Украины было изъятого фальсифицированного топлива на общую сумму почти 40 млн грн.

Сегодня эксперты констатируют, что в Украине нелегальный рынок никто не контролирует. Специалисты объясняют, что сейчас нет государственного органа, который бы осуществлял надзорные функции за нелегальными заправками и газовыми модулями, в частности.

"Когда мы обращаемся в Антимонопольный комитет, они говорят: нет, мы этим не занимаемся, потому что мы занимаемся только легальным рынком. Когда мы обращаемся к фискальной службы, они говорят: они не зарегистрированы, налогов не платят - мы не можем с ними ничего делать. Обращаемся в МВД - они говорят: нет, у нас полиция, она занимается только патрулированием улиц, а то, что на этой улице стоит нелегальный модуль - это не наше дело", - рассказывает директор НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Более того, Рябцев отмечает, что расцвет фальсифицированного рынке топлива "подогревается" определенной заинтересованностью в этом со стороны местных чиновников. Последние предпочитают взятки, а не легальное поступление в поселковые бюджеты.

"На местах существует заинтересованность в сохранении нынешнего состояния дел. То есть все знают, что этот нелегальный рынок есть, все знают, сколько прибыли от него получают, но значительно лучше получать от владельцев таких АЗС взятки, чем с ними воевать", - добавил он.

Так или иначе, но пока проблема серого рынка замалчивается то на местах или в провластным кабинетах, - эксперты подсчитывают убытки.

По данным президента Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонида Косянчука, участники "теневого" сегмента топливного рынка зарабатывают по 8-10 грн на литре каждого проданного летом сжиженного газа.

По подсчетам НТЦ "Психея", за неуплату розничного налога на горючее бюджеты только за первое полугодие 2016 года недополучили 800 млн грн.

"Разгул" "серых дилеров" эксперты объясняют наличием розничного акциза на топливо и невозможностью ГФС проконтролировать его уплату.

Стоит отметить, что в сентябре этого года Государственная фискальная служба (ГФС) "услышала" легальный рынок и опубликовала на своем сайте законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", который предусматривает отмену акциза по розничной реализации нефтепродуктов и включение его ставки в основной акциза на бензин, ДТ и сжиженный газ.

Сейчас указанный законопроект предложен для общественного обсуждения перед его вынесением на рассмотрение правительства и Верховной Рады.

Между тем, еще одной проблемой розничного акциза (кроме плохого администрирования) является его неравномерное распределение по бюджетам. Об этом УНН сообщила почти каждая ОГА, которая отвечала на запросы редакции по этому поводу.

Между тем, Министерство финансов Украины пока так и не нашло возможности отмены розничного налога с горючего. Экперты говорят, что произошло это исключительно на основании формального повода

Так, ведомство, в условиях отмены розничного акциза, не может определить единые методологические подходы к распределению объединенного налога между регионами.

Именно поэтому и рынку и экспертам пока остается надеяться на то, что точку в решение этого вопроса все же поставит Премьер-министр Украины В.Гройсман.