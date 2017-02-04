Машину, которая портила туристам фотографии изуродовали в Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Маленькая желтая машина, припаркованная в живописной английской деревне Байбер, графство Глостершир, стала жертвой вандалов из-за того, что портила туристам фотографии, передает УНН со ссылкой на ВВС.
На капоте автомобиля Vauxhall Corsa, стоявшего рядом с домом ее владельца Питера Мэддокса, неизвестные нацарапали слово "сдвинь", а также расцарапали все панели и разбили два стекла - водительское и заднее.
Как сообщает газета Telegraph, стоимость ремонта с полной покраской может составить около 6000 фунтов (7500 долларов).
84-летний Мэддокс сказал, что если ремонт обойдется слишком дорого, он купит новую машину - ядовито-зеленого цвета.
Улица Арлингтон-роу, на которой живет Мэддокс, существует с XIV века и вместе с домами принадлежит организации National Trust как объект культурного наследия.
Невестка Мэддокса Мэри Краус пояснила: "Питер, конечно, огорчен тем, что машина испорчена и он не может на ней ездить, но к тому же ему очень нравилась его яркая желтая машина".
"Все в деревне выражают сочувствие. Очень грустно думать, что кто-то не поленился специально сюда приехать, чтобы это сотворить. Новую машину купить будет не так просто - Питер останется совсем без денег", - сказала женщина.
Вышедший на пенсию дантист Мэддокс переехал в Байбери 15 лет назад после смерти жены, а три года назад купил свой Vauxhall.
Он, вернее его машина, попали в поле зрения журналистов в 2015 году, когда туристы стали жаловаться, что "эта отвратная машина" портит их живописные снимки.