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Машину, которая портила туристам фотографии изуродовали в Англии

Киев • УНН

 • 16573 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Маленькая желтая машина, припаркованная в живописной английской деревне Байбер, графство Глостершир, стала жертвой вандалов из-за того, что портила туристам фотографии, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Машину, которая портила туристам фотографии изуродовали в Англии

На капоте автомобиля Vauxhall Corsa, стоявшего рядом с домом ее владельца Питера Мэддокса, неизвестные нацарапали слово "сдвинь", а также расцарапали все панели и разбили два стекла - водительское и заднее.

Как сообщает газета Telegraph, стоимость ремонта с полной покраской может составить около 6000 фунтов (7500 долларов).

84-летний Мэддокс сказал, что если ремонт обойдется слишком дорого, он купит новую машину - ядовито-зеленого цвета.

Улица Арлингтон-роу, на которой живет Мэддокс, существует с XIV века и вместе с домами принадлежит организации National Trust как объект культурного наследия.

Невестка Мэддокса Мэри Краус пояснила: "Питер, конечно, огорчен тем, что машина испорчена и он не может на ней ездить, но к тому же ему очень нравилась его яркая желтая машина".

"Все в деревне выражают сочувствие. Очень грустно думать, что кто-то не поленился специально сюда приехать, чтобы это сотворить. Новую машину купить будет не так просто - Питер останется совсем без денег", - сказала женщина.

Вышедший на пенсию дантист Мэддокс переехал в Байбери 15 лет назад после смерти жены, а три года назад купил свой Vauxhall.

Он, вернее его машина, попали в поле зрения журналистов в 2015 году, когда туристы стали жаловаться, что "эта отвратная машина" портит их живописные снимки.

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