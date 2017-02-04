Машину, яка псувала туристам фотографії понівечили в Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Маленька жовта машина, припаркована в мальовничій англійському селі Байбер, графство Глостершир, стала жертвою вандалів через те, що псувала туристам фотографії, передає УНН з посиланням на ВВС.
На капоті автомобіля Vauxhall Corsa, що стояв поруч з будинком її власника Пітера Меддокса, невідомі надряпали слово “зруш”, а також роздряпали всі панелі і розбили два скла — водійське і заднє.
Як повідомляє газета Telegraph, вартість ремонту з повною фарбуванням може скласти близько 6000 фунтів (7500 доларів).
84-річний П.Меддокс сказав, що якщо ремонт обійдеться занадто дорого, він купить нову машину — отруйно-зеленого кольору.
Вулиця Арлінгтон-роу, на якій живе П.Меддокс, існує з XIV століття і разом з будинками належить організації National Trust як об’єкт культурної спадщини.
Невістка Меддокса Мері Краус пояснила: “Всі в селі висловлюють співчуття. Дуже сумно думати, що хтось не полінувався спеціально сюди приїхати, щоб це зробити. Нову машину купити буде не так просто — Пітер залишиться зовсім без грошей,”- сказала жінка.
Так, вийшовши на пенсію дантист П.Меддокс переїхав в Байбер 15 років тому після смерті дружини, а три роки тому купив свій Vauxhall.
Він, вірніше його машина, потрапили в поле зору журналістів у 2015 році, коли туристи стали скаржитися, що “ця огидна машина” псує їх мальовничі знімки і жовтий Vauxhall став сумно відомої “фотобомбою” на багатьох туристичних знімках.