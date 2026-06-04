Марта Костюк вылетела с Ролан Гаррос после поражения «нейтральной» россиянке в полуфинале
Киев • УНН
Марта Костюк уступила мирре андреевой в полуфинале Ролан Гаррос со счетом 1:6, 3:6. Украинка покидает турнир после поражения от «нейтральной» теннисистки.
Украинская теннисистка Марта Костюк, уступив в полуфинале "нейтральной" россиянке мирре андреевой на Ролан Гаррос, покидает турнир, передает УНН.
Детали
Первый сет завершился поражением Костюк - 6:1, а второй также завершился поражением украинки - 6:3.
Таким образом, Костюк покидает турнир в полуфинале, а мирра андреева сыграет с победителем пары диана шнайдер - Майя Хвалинская.
Напомним
Марта Костюк победила Элину Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос и вышла в полуфинал турнира.