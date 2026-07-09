Марта Костюк проиграла в полуфинале Уимблдона-2026
Киев • УНН
Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла чешке Линде Носковой в полуфинале Уимблдона-2026. Костюк уступила в обоих сетах с счетом 4:6, 4:6.
Украинская теннисистка Марта Костюк в полуфинале Уимблдона-2026 уступила чешке Линде Носковой, передает УНН.
Детали
Марта Костюк проиграла оба сета со счетом 4:6, 4:6.
Ранее УНН сообщал, что Костюк впервые пробилась в полуфинал Уимблдона.
Марта Костюк вылетела с Ролан Гаррос после поражения «нейтральной» россиянке в полуфинале04.06.26, 17:40 • 4694 просмотра