Марсоход Perseverance добыл уже второй образец почвы с планеты

"Два из двух: я успешно обработал и сохранил свой второй образец с Марса, таким образом, мое общее количество составляет два ядра марсианской породы за одну неделю", - говорится в сообщении.

Сам образец был взят из той же породы камня, что и первый образец, несколько дней назад. Отмечается, что сбор образца почвы был проведен за один марсианский день.

К слову, в начале сентября марсоход Perseverance со второй попытки добыл первый образец планетарного грунта.



Ракета с марсоходом Perseverance была запущена в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в США. В феврале ровер высадился в кратере Езеро, цель миссии - поиск следов жизни.

Ранее Perseverance впервые смог превратить углекислый газ из атмосферы Марса в кислород. Во время эксперимента удалось сделать 5,4 г кислорода, этого хватит на 10 минут дыхания. Кроме того, 7 августа он сделал первую попытку взять пробу почвы на планете, однако она была неудачной.