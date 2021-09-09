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Марсоход Perseverance добыл уже второй образец почвы с планеты

Марсоход Perseverance добыл уже второй образец почвы с планеты

Киев  •  УНН

 • 19766 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) добыл уже второй образец марсианского грунта. Об этом в ночь на 9 сентября сообщили на странице марсохода NASA в Twitter, пишет УНН.

Цитата:

"Два из двух: я успешно обработал и сохранил свой второй образец с Марса, таким образом, мое общее количество составляет два ядра марсианской породы за одну неделю", - говорится в сообщении.

Детали

Сам образец был взят из той же породы камня, что и первый образец, несколько дней назад. Отмечается, что сбор образца почвы был проведен за один марсианский день.

Two for two: I have successfully processed and stored my second sample of Mars, thus bringing my total to two Martian rock cores in one week.

More images: https://t.co/L6lhCNdqWq

Tune in to watch my team share more this Friday : https://t.co/Q24DiF42q0 pic.twitter.com/57AhLdldcR

- NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 8, 2021

Дополнение

К слову, в начале сентября марсоход Perseverance со второй попытки добыл первый образец планетарного грунта.

Ракета с марсоходом Perseverance была запущена в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в США. В феврале ровер высадился в кратере Езеро, цель миссии - поиск следов жизни.

Ранее Perseverance впервые смог превратить углекислый газ из атмосферы Марса в кислород. Во время эксперимента удалось сделать 5,4 г кислорода, этого хватит на 10 минут дыхания. Кроме того, 7 августа он сделал первую попытку взять пробу почвы на планете, однако она была неудачной.

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