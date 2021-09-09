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Марсохід Perseverance добув вже другий зразок ґрунту з планети

Марсохід Perseverance добув вже другий зразок ґрунту з планети

Київ • УНН

 • 19771 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Марсохід Perseverance у межах дослідницької місії Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) добув вже другий зразок марсіанського ґрунту. Про це у ніч на 9 вересня повідомили на сторінці марсохода NASA у Twitter, пише УНН.

Цитата:

“Два з двох: я успішно обробив і зберіг свій другий зразок з Марса, таким чином, моя загальна кількість становить два ядра марсіанської породи за один тиждень”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Сам зразок був взятий з тієї ж породи каменю, як і перший зразок, декілька днів тому. Зазначається, що збір зразка ґрунту був зроблений за один марсіанський день.

Two for two: I have successfully processed and stored my second sample of Mars, thus bringing my total to two Martian rock cores in one week.

More images: https://t.co/L6lhCNdqWq

Tune in to watch my team share more this Friday: https://t.co/Q24DiF42q0 pic.twitter.com/57AhLdldcR

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 8, 2021

Доповнення

До слова, на початку вересня марсохід Perseverance з другої спроби добув перший зразок планетарного грунту.

Ракета з марсоходом Perseverance була запущена в липні 2020 року з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида в США. У лютому ровер висадився в кратері Езеро, мета місії — пошук слідів життя.

Раніше Perseverance вперше зміг перетворити вуглекислий газ з атмосфери Марса в кисень. Під час експерименту вдалося зробити 5,4 г кисню, цього вистачить на 10 хвилин дихання. Окрім того, 7 серпня він зробив першу спробу взяти пробу грунту на планеті, однак вона була невдалою.

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