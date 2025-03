Марсохід Perseverance добув вже другий зразок ґрунту з планети

Цитата:

“Два з двох: я успішно обробив і зберіг свій другий зразок з Марса, таким чином, моя загальна кількість становить два ядра марсіанської породи за один тиждень”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Сам зразок був взятий з тієї ж породи каменю, як і перший зразок, декілька днів тому. Зазначається, що збір зразка ґрунту був зроблений за один марсіанський день.

Доповнення

До слова, на початку вересня марсохід Perseverance з другої спроби добув перший зразок планетарного грунту.



Ракета з марсоходом Perseverance була запущена в липні 2020 року з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида в США. У лютому ровер висадився в кратері Езеро, мета місії — пошук слідів життя.

Раніше Perseverance вперше зміг перетворити вуглекислий газ з атмосфери Марса в кисень. Під час експерименту вдалося зробити 5,4 г кисню, цього вистачить на 10 хвилин дихання. Окрім того, 7 серпня він зробив першу спробу взяти пробу грунту на планеті, однак вона була невдалою.