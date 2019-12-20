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Маркарова рассказала о причинах недовыполнения доходов на таможне

Маркарова рассказала о причинах недовыполнения доходов на таможне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Украине на конец года является недовыполнение по доходам, в частности это доходы, которые касаются Государственной таможенной службы Украины. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сообщила Министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

"Что мы видим на сегодняшний день по непосредственно по доходам: есть ряд доходов, по которым у нас есть недовыполнение. Какие это доходы? В первую очередь это НДС с ввезенных на территорию Украины товаров. Это то, что мы говорим о доходах таможни. В чем здесь причина недовыполнения и это недовыполнение является довольно значительным в этом году. В первую очередь это ряд решений, которые были приняты во время того, как был принят бюджет на 2019 год. В декабре 2018 года была внесена поправка, которая предоставила льготу, которая не была учтена в бюджете, на ввоз оборудования для альтернативной энергетики. Мы уже видим сейчас, эта льгота стоила нам 9 млрд недополученных денег", - сказала Маркарова.

По ее словам, второй причиной недовыполнения доходов стал сильный, чем заложено в макропрогнозе, курс гривны к валютам. Поэтому те товары, которые поступают как импортные товары, из них платилось гораздо меньше пошлины.

"Третий вопрос - это цена углеводородов, газ. То, что в принципе является положительным трендом, цена на газ снижается, это позволяет в том числе снижать тарифы, но это также значит, что мы от растаможивания газа получаем гораздо меньше платежей. Суммарно эти все факторы повлияли на то, что по таможенным платежам было недовыполнение", - сообщила Министр.

Напомним, Министерство финансов Украины заявило, что выплаты по защищенным статьям - зарплата, пенсии, все социальные платежи - происходят по графику, а остальные платежы, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнение доходов государственного бюджета этого года.

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