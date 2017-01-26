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Мариуполь уже больше 10 часов вздрагивает от звуков обстрелов

Киев • УНН

 • 17703 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 января. УНН. Мариуполь в течение дня вздрагивает от звуков российской артиллерии. Как сообщил корреспонденту УНН пресс-офицер оперативно-тактической группы "Мариуполь" Иван Чмиль, по позициям украинских военный работает артиллерия пророссийских боевиков.

По его словам, И.Чмиля, сегодня с 10 утра начались обстрелы украинских позиций пророссийскими боевиками. Сейчас обстрелы продолжаются и слышны в микрорайоне "Восточный".

Пресс-офицер также отметил, что в 10:00 и в 10:25 российские террористы обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Водяное. Стреляли из минометов 82 и 120 калибра. Сейчас, как отметил И.Чмиль, происходит обстрел позиций украинских военных под населенным пунктом Талаковка, что находится в 10 км от Мариуполя.

"Сейчас боевики стреляли по позициям в Талаковке из 82 мм минометов. Но пока мы говорим, скорее всего, уже и 120-ые летят. ...люди слышат так громко, так как сейчас у нас здесь восточный ветер, который передает звук более мощно в город. Бояться нечего. Все хорошо", - подчеркнул И.Чмиль.

Он также отметил, что после 15:00 обстрелы перешли на другое направление - село Широкино. За несколько часов морских пехотинцев обстреляли 9 раз из БМП и из минометов. За этот неполный день, по словам И.Чмиля, в секторе "Мариуполь" пророссийские боевики обстреляли ВСУ 25 раз. По состоянию на 19:00, как сообщают местные жители, Мариуполь продолжает слышать звуки обстрелов на позициям наших защитников.

Как сообщили в штабе АТО, с начала суток, 26 января, в зоне проведения АТО боевики 31 раз обстреляли позиции украинских военных. Также стало известно, что с начала суток на Донбассе погиб один украинский военный.

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