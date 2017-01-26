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Маріуполь більше 10 годин здригається від звуків обстрілів

Маріуполь більше 10 годин здригається від звуків обстрілів

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 січня. УНН. Маріуполь протягом дня здригається від звуків російської артилерії. Як повідомив кореспонденту УНН прес-офіцер оперативно-тактичної групи "Маріуполь" Іван Чміль, по позиціях українських військовий працює артилерія проросійських бойовиків.

За словами, І.Чміля, сьогодні з 10 ранку почалися обстріли українських позицій проросійськими бойовиками. Зараз обстріли тривають і чутні у мікрорайоні "Східний".

Прес-офіцер також зазначив, що о 10.00 і о 10.25 російські терористи обстріляли позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Водяне. Стріляли з мінометів 82 і 120 мм калібру. Зараз, як зазначив І.Чміля, відбувається обстріл позицій українських військових під населеним пунктом Талаківка, що знаходиться за 10 км від Маріуполя.

"Зараз бойовики стріляли по позиціях у Талаківці із 82 мм мінометів. Але поки ми говоримо, швидше за все, вже і 120-ті летять. ...люди чують так голосно, бо наразі у нас тут східний вітер, який передає звук більш потужно до міста. Боятися нічого. Усе добре", - наголосив І.Чміль.

Він також зазначив, що після 15-ї години обстріли перейшли в інший напрямок - село Широкине. За декілька годин морських піхотинців обстріляли 9 разів із БМП та із мінометів. За цей неповний день, за словами І.Чміля, у секторі "Маріуполь" проросійські бойовикі обстріляли ЗСУ 25 разів. Станом на 19-ту годину, як повдіомляють місцеві жителі, Маріуполь продовжує чути звуки обстрілів на позиціям наших захисників.

Як повдіомили у штабі АТО, з початку доби, 26 січня, в зоні проведення АТО бойовики 31 раз обстріляли позиції українських військових. Також стало відомо, що від початку доби на Донбасі загинув один український військовий.

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