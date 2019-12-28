Мандариновый коктейль к новогоднему столу: раскрыт рецепт барменов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Удивить гостей новогоднего стола - легко, особенно, если дома есть "главный зимний цитрус" украинцев - мандарины. Рецепт праздничного мандаринового коктейля открывает водочный бренд "Prime", передает УНН со ссылкой на страницу ТМ в Faсebook.