Мандариновый коктейль к новогоднему столу: раскрыт рецепт барменов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Удивить гостей новогоднего стола - легко, особенно, если дома есть "главный зимний цитрус" украинцев - мандарины. Рецепт праздничного мандаринового коктейля открывает водочный бренд "Prime", передает УНН со ссылкой на страницу ТМ в Faсebook.
Как приготовить:
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- Наполни хайбол кубиками льда доверху;
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- Налей PRIME Superior или Light 50 мл;
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- Добавь апельсиновый и мандариновый соки доверху и осторожно размешай коктейльной ложкой.
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"Приятного аппетита! Праздничный мандариновый коктейль с водкой PRIME, удиви близких!" - говорится в заметке.
Как писал УНН, Bloomberg назвал главные алкогольные тренды десятилетия.