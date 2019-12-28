Мандариновый коктейль к новогоднему столу: раскрыт рецепт барменов

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 37188 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 120611 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 126367 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 124558 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 147413 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 111233 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111651 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109833 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132225 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130860 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Мандариновый коктейль к новогоднему столу: раскрыт рецепт барменов

Мандариновый коктейль к новогоднему столу: раскрыт рецепт барменов

Киев  •  УНН

 • 20055 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Удивить гостей новогоднего стола - легко, особенно, если дома есть "главный зимний цитрус" украинцев - мандарины. Рецепт праздничного мандаринового коктейля открывает водочный бренд "Prime", передает УНН со ссылкой на страницу ТМ в Faсebook.

Как приготовить:

  • Наполни хайбол кубиками льда доверху;
  • Налей PRIME Superior или Light 50 мл;
  • Добавь апельсиновый и мандариновый соки доверху и осторожно размешай коктейльной ложкой.

"Приятного аппетита! Праздничный мандариновый коктейль с водкой PRIME, удиви близких!" - говорится в заметке.

Как писал УНН, Bloomberg назвал главные алкогольные тренды десятилетия.

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