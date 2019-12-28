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Мандариновий коктейль до новорічного столу: розкрито рецепт барменів

Київ • УНН

 • 20055 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Здивувати гостей новорічного столу — легко, особливо, якщо вдома є "головний зимовий цитрус" українців — мандарини. Рецепт святкового мандаринового коктейлю відкриває горілчаний бренд "Prime", передає УНН з посиланням на сторінку ТМ у Faсebook.

Як приготувати:

  • Наповни хайбол кубиками льоду доверху;
  • Налий PRIME Superior або Light 50 мл;
  • Додай апельсиновий та мандариновий соки доверху та обережно розмішай коктейльною ложкою.

"Смачного! Святковий мандариновий коктейль з горілкою PRIME, здивуй близьких!" - йдеться у дописі.

Як писав УНН, Bloomberg назвав головні алкогольні тренди десятиліття. 

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