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М.Волынец подтвердил, что всех горняков подняли из шахты им. Засядько

М.Волынец подтвердил, что всех горняков подняли из шахты им. Засядько

Киев • УНН

 • 14038 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Из пострадавшей от обстрелов шахты Засядько подняли на поверхность всех шахтеров. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В 15:30 все горняки были подняты на поверхность из шахты. С 14 часов заработал генератор, который подавал ток на подъемный механизм и по 10 человек поднимали шахтеров вверх. В 15:30 это все закончилось. Сейчас шахтеры не спускаются в шахту, работы приостановлены. Всего несколько человек следят за соблюдением газово-пылевого состояния шахты и за уровнем воды в шахте", - рассказал он.

Напомним, утром на пострадавшую от обстрелов шахту Засядько, подвезли генератор и в ручном режиме попытаются поднять людей.

Как сообщал УНН, "ДНР" сообщила об эвакуации всех 207 горняков из обесточенной шахты.

Украинские Национальные Новости

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