М.Волынец подтвердил, что всех горняков подняли из шахты им. Засядько

"В 15:30 все горняки были подняты на поверхность из шахты. С 14 часов заработал генератор, который подавал ток на подъемный механизм и по 10 человек поднимали шахтеров вверх. В 15:30 это все закончилось. Сейчас шахтеры не спускаются в шахту, работы приостановлены. Всего несколько человек следят за соблюдением газово-пылевого состояния шахты и за уровнем воды в шахте", - рассказал он.

Напомним, утром на пострадавшую от обстрелов шахту Засядько, подвезли генератор и в ручном режиме попытаются поднять людей.



Как сообщал УНН, "ДНР" сообщила об эвакуации всех 207 горняков из обесточенной шахты.