М.Волинець підтвердив, що всіх гірників дістали з шахти ім.Засядько

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КИЇВ. 31 січня. УНН. З постраждалої від обстрілів шахти ім.Засядька підняли на поверхню усіх шахтарів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"О 15.30 всіх гірників було доставлено на поверхню з шахти. З 14 години запрацював генератор, який подавав струм на підйомний механізм і по 10 чоловік піднімали шахтарів нагору. О 15.30 це все закінчилось. Наразі шахтарі не спускаються в шахту, роботи припинені. Лише кілька осіб слідкують за дотриманням газово-пилового стану шахти та за рівнем води в шахті", - розповів він.

Нагадаємо, зранку до постраждалої від обстрілів шахти ім.Засядька, де з третьої зміни не виїхало понад 200 осіб, підвезли генератор та в ручному режимі спробують підняти людей.

Як повідомляв УНН, "ДНР" повідомила про евакуацію усіх 207 гірників зі знеструмленої шахти.

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