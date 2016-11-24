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М.Шефчович завтра в Москве обсудит вопросы подготовки консультации Украина-ЕС-РФ по газу

Киев • УНН

 • 7354 просмотра

БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Москве завтра обсудит вопросы подготовки консультации Украина-ЕС-РФ по газу. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.

М.Шефчович завтра в Москве обсудит вопросы подготовки консультации Украина-ЕС-РФ по газу

"Мы договорились, что визит вице-президента Еврокомиссии Шефчовича в Москву 25 ноября будет посвящен подготовке к трехсторонним консультациям Украина-ЕС-Россия по вопросам поставок российского газа", - подчеркнул он.

П.Порошенко заверил, что была подтверждена общая позиция о том, что Украина является надежным партнером ЕС в вопросах транзита газа.

"Мы и в дальнейшем должны сохранять ключевую роль по транспортировке российского газа европейским потребителям", - отметил он.

Как сообщал УНН, 2 сентября Вице-президент Европейской Комиссии по энергетическому союзу Марош Шевчович с рабочим визитом посетил Украину.

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