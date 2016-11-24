М.Шефчович завтра у Москві обговорить питання підготовки консультації Україна-ЄС-РФ щодо газу

“Ми домовилися, що візит віце-президента Єврокомісії Шефчовича до Москви 25 листопада буде присвячений підготовці до тристоронніх консультацій Україна-ЄС-Росія з питань постачання російського газу”, — наголосив він.

П.Порошенко запевнив, що була підтверджена спільна позиція про те, що Україна є надійним партнером ЄС у питаннях транзиту газу.

“Ми й надалі маємо зберігати ключову роль з транспортування російського газу до європейських споживачів”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, 2 вересня Віце-президент Європейської Комісії з енергетичного союзу Марош Шевчович з робочим візитом відвідав Україну.