М.Охендовский отметил, что вместе с защитой в состоянии доказать необоснованность подозрения во время следствия

"У нас нет никаких сложностей доказать абсолютную несостоятельность и необоснованность предъявленного сообщения о подозрении. Убежден, что мы можем это сделать и на стадии досудебного следствия, если придется, сделаем это в судах", - подчеркнул он.

М.Охендовский подчеркнул, что в его деле отсутствует юридический компонент.

"Сегодня стало понятно, мне кажется для всех, что в этом деле отсутствует абсолютно юридический компонент. Зато есть "фейсбучнолайковый", пиарный для определенного государственного органа", - уточнил он.

На уточнение корреспондента УНН, приглашает ли НАБУ на допросы, М.Охендовский ответил: "Вызовов у меня на ближайшее время нет. Никаких сообщений о проведении следственных действий с моим участием я не получаю. А представители моей защиты принимают самое активное участие во всех следственных действиях, о которых сообщается должным образом и когда они сообщаются должным образом. К сожалению, это случается не всегда".

Также глава ЦИК добавил, что не располагает информацией относительно того, сколько может длиться досудебное расследование по его делу.