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М.Охендовский отметил, что вместе с защитой в состоянии доказать необоснованность подозрения во время следствия

М.Охендовский отметил, что вместе с защитой в состоянии доказать необоснованность подозрения во время следствия

Киев • УНН

 • 4864 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский отметил, что он и его защита в состоянии доказать необоснованность и беспочвенность предъявленного ему подозрения во время досудебного расследования. Об этом он сегодня сказал журналистам, передает корреспондент УНН.

"У нас нет никаких сложностей доказать абсолютную несостоятельность и необоснованность предъявленного сообщения о подозрении. Убежден, что мы можем это сделать и на стадии досудебного следствия, если придется, сделаем это в судах", - подчеркнул он.

М.Охендовский подчеркнул, что в его деле отсутствует юридический компонент.

"Сегодня стало понятно, мне кажется для всех, что в этом деле отсутствует абсолютно юридический компонент. Зато есть "фейсбучнолайковый", пиарный для определенного государственного органа", - уточнил он.

На уточнение корреспондента УНН, приглашает ли НАБУ на допросы, М.Охендовский ответил: "Вызовов у меня на ближайшее время нет. Никаких сообщений о проведении следственных действий с моим участием я не получаю. А представители моей защиты принимают самое активное участие во всех следственных действиях, о которых сообщается должным образом и когда они сообщаются должным образом. К сожалению, это случается не всегда".

Также глава ЦИК добавил, что не располагает информацией относительно того, сколько может длиться досудебное расследование по его делу.

 

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