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М.Охендовський наголосив, що разом із захистом у змозі довести необґрунтованість підозри під час слідства

М.Охендовський наголосив, що разом із захистом у змозі довести необґрунтованість підозри під час слідства

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський наголосив, що він і його захист у змозі довести необґрунтованість і безпідставність пред’явленої йому підозри під час досудового розслідування. Про це він сьогодні сказав журналістам, передає кореспондент УНН.

“У нас немає ніяких складнощів довести абсолютну безпідставність та необґрунтованість пред’явленого повідомлення про підозру. Переконаний, що ми можемо це зробити і на стадії досудового слідства, якщо доведеться, зробимо це в судах”, — наголосив він.

М.Охендовський підкреслив, що у його справі відсутній юридичний компонент.

“На сьогодні стало зрозуміло, мені здається для всіх, що у цій справі відсутній абсолютно юридичний компонент. Натомість є „фейсбучнолайковий“, піарний для певного державного органу”, — уточнив він.

На уточнення кореспондента УНН, чи запрошує НАБУ на допити, М.Охендовський відповів: “Викликів у мене на найближчий час немає. Жодних повідомлень про проведення слідчих дій з моєю участю я не отримую. Натомість представники мого захисту беруть найактивнішу участь у всіх слідчих діях, про які вони повідомляються належним чином і коли вони повідомляються належним чином. На жаль, це трапляється не завжди”.

Також голова ЦВК додав, що не має інформації стосовного того, скільки може тривати досудове розслідування у його справі.

 

Українські Національні Новини

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