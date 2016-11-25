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М.Джемилев сообщил, когда его сын вернется в Украину

Киев • УНН

 • 12045 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев сообщил, что его сына Хайсера привезут в Украину на машине где-то под утро 26 ноября. Об этом он сказал в комментарии "Крым.Реалии", передает УНН.

М.Джемилев сообщил, когда его сын вернется в Украину

"Прибудут они где-то под утро, 26 ноября. На территории России освобожденного сопровождает консул Украины в Ростовской области, позже по дороге к ним должен присоединиться генеральный консул Украины в России", - сообщил М.Джемилев.

Российский адвокат Николай Полозов сообщил 25 ноября в Twitter, что его подзащитный, Хайсер Джемилев вышел на свободу.

24 ноября Астраханский суд отменил решение об установлении административного надзора в отношении Хайсер Джемилева. Это позволяет ему выезжать за пределы России.

В 2013 году Хайсер Джемилев был признан виновным в убийстве по неосторожности знакомого своей семьи Февзи Эдемова, выстрел прозвучал из отцовской винтовки.

После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из Симферопольского СИЗО в России, в Краснодарский край.

Верховный суд Российской Федерации сократил на полтора года срок пятилетнего заключения, определенного Краснодарским краевым судом для Хайсера Джемилева. При этом Днепровский суд Киева в апреле 2015 года года определил ему меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы.

В июле 2015 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Хайсера Джемилева, приняв освободить его из СИЗО, а также обязал Российскую Федерацию не делать каких-либо действий, которые могут повредить его здоровью.

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