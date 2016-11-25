М.Джемілєв повідомив, коли його син повернеться в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв повідомив, що його сина Хайсера привезуть в Україну на машині десь під ранок 26 листопада. Про це він сказав у коментарі "Крим.Реалії", передає УНН.
“Прибудуть вони десь під ранок, 26 листопада. На території Росії звільненого супроводжує консул України в Ростовській області, пізніше по дорозі до них має приєднатися генеральний консул України в Росії”, — повідомив М.Джемілєв.
Російський адвокат Микола Полозов повідомив 25 листопада у Twitter, що його підзахисний, Хайсер Джемілєв вийшов на свободу.
24 листопада Астраханський суд скасував рішення про встановлення адміністративного нагляду відносно Хайсера Джемілєва. Це дозволяє йому виїжджати за межі Росії.
У 2013 році Хайсер Джемілєв був визнаний винним у вбивстві з необережності знайомого своєї родини Февзі Едемова, постріл пролунав із батькової рушниці.
Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсер вивезли з Сімферопольського СІЗО до Росії, в Краснодарський край.
Верховний суд Російської Федерації скоротив на півтора року термін п’ятирічного ув’язнення, визначеного Краснодарським крайовим судом для Хайсера Джемілєва. При цьому Дніпровський суд Києва в квітні 2015 року визначив йому міру покарання у вигляді 3 роки і 8 місяців позбавлення волі.
У липні 2015 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у справі Хайсера Джемілєва, ухваливши звільнити його із СІЗО, а також зобов’язав Російську Федерацію не чинити будь-яких дій, які можуть зашкодити його здоров’ю.