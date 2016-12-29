Луганскому городскому голове и еще 4 чиновникам объявили подозрение в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Генпрокуратура составила сообщение о подозрении в госизмене народному депутату Украины, главе Луганского областного совета, его первому заместителю, Луганскому городскому голове и его первому заместителю. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
В рамках расследования уголовного производства в отношении А.Ефремова составили сообщения о подозрении народному депутату Украины VII созыва С.Горохову, главе Луганского областного совета В.Голенко, его первому заместителю Е.Харину, Луганскому городскому голове С.Кравченко, его первому заместителю М.Пилавову.
На основании собранных надлежащих и допустимых доказательств указанные лица подозреваются в:
1) пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования им и препятствовании нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
2) совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);
3) организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
4) государственной измене ˗ деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Розыск указанных лиц, а также депутата Луганского областного совета А.Клинчаева осуществляется сотрудникам Службы безопасности Украины.
Кроме того, ГПУ получила определение следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых с целью их участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления всех соучастников преступления и предоставления их действиям надлежащей правовой оценки.