Луганському міському голові та ще 4 посадовцям оголосили підозру у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Генпрокуратура склала повідомлення про підозру в держзраді народному депутату України, голові Луганської обласної ради, його першому заступнику, Луганському міському голові та його першому заступнику. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
В рамках розслідування кримінального провадження стосовно О. Єфремова складено повідомлення про підозру народному депутату України VII скликання С.Горохову, голові Луганської обласної ради В.Голенку, його першому заступнику Є.Харіну, Луганському міському голові С.Кравченку, його першому заступнику М.Пілавову.
На підставі зібраних належних та допустимих доказів указані особи підозрюються в:
1) пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);
2) вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);
3) організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка” (ч. 1 ст. 258-3 КК України);
4) державній зраді ˗ тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).
Розшук зазначених осіб, а також депутата Луганської обласної ради А.Клінчаєва здійснюється співробітникам Служби безпеки України.
Крім того, ГПУ отримано ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наразі досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення всіх співучасників злочину та надання їх діям належної правової оцінки.