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Ломаченко и Усик вошли в топ-10 лучших боксеров мира - Forbes

Ломаченко и Усик вошли в топ-10 лучших боксеров мира - Forbes

Киев  •  УНН

 • 12641 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Ведущие украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в список лучших боксеров мира по версии авторитетного журнала Forbes, передает УНН со ссылкой “Worldboxingnews.net”.

В Forbes признали американского супертяж Деонтея Уайлдера (42-0-1, 40 КО) лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

Наш Василий Ломаченко занял третью строчку после Теренса Кроуфорда. Александру Усику было отдано шестая позиция.

Отметим, что компания Уайлдеру и двум украинцам в топ-10 составляют: Наоя Иноуэ, Сауль Альварес, Хуан Франсиско Эстрада, Эррол Спенс, Геннадий Головкин и Мэнни Пакьяо.

Как сообщал УНН, Ломаченко потерял лидерство в генерации лучших боксеров мира.

Украинские Национальные Новости

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