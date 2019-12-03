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Ломаченко і Усик увійшли в топ-10 кращих боксерів світу - Forbes

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Провідні українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко потрапили до списку найкращих боксерів світу за версією авторитетного журналу Forbes, передає УНН з посиланням “Worldboxingnews.net”.

У Forbes визнали американського суперважа Деонтея Уайлдера (42-0-1, 40 КО) кращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

Наш Василь Ломаченко посів третій рядок після Теренса Кроуфорда. Олександру Усику була віддана шоста позиція.

Відзначимо, що компанію Уайлдеру та двом українцям в топ-10 складають: Наоя Іноуе, Сауль Альварес, Хуан Франсиско Естрада, Еррол Спенс, Геннадій Головкін і Менні Пак’яо.

Як повідомляв УНН, Ломаченко втратив лідерство у генерації кращих боксерів світу.

Українські Національні Новини

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