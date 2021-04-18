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Ливия запустила кампанию по вакцинации населения против COVID-19

Ливия запустила кампанию по вакцинации населения против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14544 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Ливия в субботу начала кампанию вакцинации от коронавируса среди населения в столице - Триполи, причем пожилым людям и работникам здравоохранения уделяется приоритетное внимание в пострадавшей от конфликта североафриканской стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, лица старше 70 лет будут привиты AstraZeneca, в то время как российская вакцина Sputnik V будет вводиться медицинскому персоналу и лицам в возрасте от 50 до 60 лет.

Глава NCDC Бадреддин аль-Наджар сообщил, что вакцины будут распространены по всей Ливии "в ближайшие дни", добавив, что китайская вакцина Sinovac также будет доступна.

Ливия на сегодняшний день получила 400 тыс. доз вакцины, в том числе 200 тыс. доз Sputnik V, 57 600 доз AstraZeneca и 150 тыс. доз Sinovac.

Дозы AstraZeneca были доставлены в рамках программы COVAX для стран с низким и средним уровнем доходов.

Ливийские власти обратились к населению, включая нелегальных мигрантов, с призывом зарегистрироваться для вакцинации и в марте создали для этой цели электронный портал.

Но в настоящее время не действуют никакие ограничительные меры, и, хотя маски являются обязательными в общественных местах, население игнорирует все требования.

Ливия официально начала кампанию вакцинации неделю назад, когда премьер-министр Абдул Хамид Дбейба получил первую прививку.

Libya's vaccination campaign began in its capital city on Saturday , with the government aiming to roll out jabs across the country in the coming days pic.twitter.com/YskaKYbRGX

- Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 18, 2021

Контекст

В последние недели в Ливии регистрировалось почти 1000 случаев коронавируса в сутки.

По словам официальных лиц, с момента возникновения пандемии в прошлом году в Ливии было зарегистрировано 171 131 подтвержденный случай COVID-19, в том числе 2 882 случая смерти, из семи миллионов населения.

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