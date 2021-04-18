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Лівія запустила кампанію з вакцинації населення проти COVID-19

Лівія запустила кампанію з вакцинації населення проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Лівія в суботу почала кампанію вакцинації від коронавірусу серед населення в столиці - Тріполі, причому літнім людям і працівникам охорони здоров'я приділяється пріоритетна увага в постраждалій від конфлікту північноафриканській країні. Про це пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

За даними Національного центру з контролю за захворюваннями, особам старше 70 років буде зроблено щеплення вакциною AstraZeneca, у той час як російська вакцина Sputnik V буде вводитися медичному персоналу та особам у віці від 50 до 60 років.

Глава NCDC Бадреддін аль-Наджар повідомив, що вакцини будуть розповюджені по всій Лівії "найближчими днями", додавши, що також буде використовуватися китайська вакцина Sinovac.

Лівія на сьогоднішній день отримала 400 тис. доз вакцини, у тому числі 200 тис. доз Sputnik V, 57 600 доз AstraZeneca і 150 тис. доз Sinovac.

Дози вакцини AstraZeneca були доставлені в межах програми COVAX для країн з низьким і середнім рівнем доходів.

Лівійська влада звернулася до населення, включаючи нелегальних мігрантів, із закликом зареєструватися для вакцинації і в березні створили для цієї мети електронний портал.

Але наразі не діють жодні обмежувальні заходи, і, хоча маски є обов'язковими в громадських місцях, населення ігнорує всі вимоги, пише видання.

Лівія офіційно розпочала кампанію вакцинації тиждень тому, коли прем'єр-міністр Абдул Хамід Дбейба отримав перше щеплення.

Libya's vaccination campaign began in its capital city on Saturday, with the government aiming to roll out jabs across the country in the coming days pic.twitter.com/YskaKYbRGX

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 18, 2021

Контекст

В останні тижні в Лівії реєструвалося майже 1000 випадків коронавірусу за добу.

За словами офіційних осіб, з моменту виникнення пандемії в минулому році в Лівії було зареєстровано 171 131 підтверджений випадок COVID-19, у тому числі 2 882 випадки смерті, з семи мільйонів населення.

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