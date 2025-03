Лівія запустила кампанію з вакцинації населення проти COVID-19

Деталі

За даними Національного центру з контролю за захворюваннями, особам старше 70 років буде зроблено щеплення вакциною AstraZeneca, у той час як російська вакцина Sputnik V буде вводитися медичному персоналу та особам у віці від 50 до 60 років.

Глава NCDC Бадреддін аль-Наджар повідомив, що вакцини будуть розповюджені по всій Лівії "найближчими днями", додавши, що також буде використовуватися китайська вакцина Sinovac.

Лівія на сьогоднішній день отримала 400 тис. доз вакцини, у тому числі 200 тис. доз Sputnik V, 57 600 доз AstraZeneca і 150 тис. доз Sinovac.

Дози вакцини AstraZeneca були доставлені в межах програми COVAX для країн з низьким і середнім рівнем доходів.

Лівійська влада звернулася до населення, включаючи нелегальних мігрантів, із закликом зареєструватися для вакцинації і в березні створили для цієї мети електронний портал.

Але наразі не діють жодні обмежувальні заходи, і, хоча маски є обов'язковими в громадських місцях, населення ігнорує всі вимоги, пише видання.

Лівія офіційно розпочала кампанію вакцинації тиждень тому, коли прем'єр-міністр Абдул Хамід Дбейба отримав перше щеплення.

Контекст

В останні тижні в Лівії реєструвалося майже 1000 випадків коронавірусу за добу.

За словами офіційних осіб, з моменту виникнення пандемії в минулому році в Лівії було зареєстровано 171 131 підтверджений випадок COVID-19, у тому числі 2 882 випадки смерті, з семи мільйонів населення.