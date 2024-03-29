Литва вызвала поверенного в делах Беларуси из-за угроз лукашенко странам Балтии и Польши

Литва вызвала временного поверенного Беларуси и вручила ему ноту протеста в связи противоречивыми заявлениями президента Александра Лукашенко в отношении стран Балтии. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД Литвы.

Детали

В пятницу 29 марта в МИД Литвы вызвали временного поверенного Беларуси Ярослава Хмыля, которому вручили ноту протеста в связи с угрозами лукашенко в адрес Литвы.

В МИД подчеркнули, что Лукашенко безосновательно обвиняет Литву в "создании военной угрозы" и призывает белорусскую армию готовиться к конфронтации со странами Балтии и Польшей.

МИД Литвы отмечает, что такие заявления можно расценивать как дальнейшую эскалацию агрессивной внешней политики белорусских властей, и они являются полностью неприемлемыми... МИД требует, чтобы Беларусь безотлагательно предоставила официальные объяснения данного заявления Лукашенко, и еще раз напоминает, что Литва будет принимать все возможные меры для обеспечения своей безопасности, суверенитета и территориальной целостности - говорится в заявлении МИД Литвы.

Контекст

Накануне, 26 марта, белорусский президент провел "внезапную проверку боеспособности" белорусских войск на северо-западной границе в Гродненской области.

Они (Польша и Литва - ред.) постоянно варнякают о Сувальском коридоре, сколько здесь километров до территории рф? Зря они так себя ведут - заявил лукашенко на одном из видео на границе, где он разговаривал с военными.

Лукашенко приказал быть готовым к военному противостоянию, добавив, что в случае войны Беларусь "прихватит" кусок Польши. В то же время он заверил, что Минск или РФ не намерены нападать на Литву, а на границе "строят систему обороны".

Напомним,

Белорусский президент Александр Лукашенко во время поездки в приграничные регионы заявил, что нарушителей государственной границы нужно уничтожать.